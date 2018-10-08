В Китае экс-президента Интерпола обвиняют во взяточничестве

Министерство безопасности КНР раскрыло причины задержания экс-президента Интерпола Мэн Хунвэя. Он находится под следствием по подозрению во взяточничестве, говорится в заявлении министерства от 8 октября.

«Расследование в отношении Мэн Хунвэя по делу о взятках и предполагаемых нарушениях закона очень своевременно, абсолютно правильно и благоразумно», — говорится в заявлении, которое цитирует "Лента.ру". Как отмечается, оно показывает, что никаких исключений в законе не существует.

В министерстве также сообщили, что необходимые действия проведут и в отношении сообщников чиновника. «Необходимо полностью реализовать требования ЦК Компартии Китая, организовать специальную рабочую группу, расследовать и разобраться с подозреваемыми, бравшими взятки вместе с Мэн Хунвэем», — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

7 октября Мэн Хунвэй подал в отставку с поста президента Интерпола, и его просьба удовлетворена. Исполнять его обязанности до новых выборов в ноябре будет старший вице-президент Ким Чен Ян из Южной Кореи.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал больше недели назад во время поездки из Франции в Китай. Его жена обратилась в полицию, после чего начались поиски. Интерпол направил официальный запрос властям Китая с просьбой сообщить его местонахождение. Пекин ответил, что чиновника подозревают в коррупции и в отношении него проводится расследование. От подробностей дисциплинарный орган Компартии КНР воздержался и не стал уточнять его местонахождение.