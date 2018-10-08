Петербуржцы, бывшие коллеги и новый губернатор простились с экс-начальником регионального ГУВД Аркадием Крамаревым

Церемония прощания с бывшим начальником ГУВД Петербурга и Ленобласти Аркадием Крамаревым состоялась 8 октября в полицейском культурном центре на Полтавской улице.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», проститься с Крамаревым пришли нынешний начальник управления Сергей Умнов и один из его предшественников Вениамин Петухов. Слова благодарности высказали депутат Государственной думы Олег Нилов, глава регионального парламента Вячеслав Макаров, недавно назначенный врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и другие смольнинские чиновники. Были в зале и представители казачьего движения, которому покойный посвятил много лет своей жизни.

Крамарева похоронят на Серафимовском кладбище. Он скончался 4 октября в 80-летнем возрасте.