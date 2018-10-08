Петербуржцы, бывшие коллеги и новый губернатор простились с экс-начальником регионального ГУВД Аркадием Крамаревым
Церемония прощания с бывшим начальником ГУВД Петербурга и Ленобласти Аркадием Крамаревым состоялась 8 октября в полицейском культурном центре на Полтавской улице.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», проститься с Крамаревым пришли нынешний начальник управления Сергей Умнов и один из его предшественников Вениамин Петухов. Слова благодарности высказали депутат Государственной думы Олег Нилов, глава регионального парламента Вячеслав Макаров, недавно назначенный врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и другие смольнинские чиновники. Были в зале и представители казачьего движения, которому покойный посвятил много лет своей жизни.
Крамарева похоронят на Серафимовском кладбище. Он скончался 4 октября в 80-летнем возрасте.
Справка:
Аркадий Крамарев родился 13 января 1938 года в Ленинграде, выпускник юрфака ЛГУ. В милиции служил тридцать лет, в 1990-м возглавил региональное ГУВД. С 1994 года три раза избирался депутатом Законодательного собрания.
Крамарев много лет уделял внимание казачьему движению, в 2015-м он оставил пост атамана Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража».