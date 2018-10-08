РЖД не будут тратить деньги на сахалинский мост

«Российские железные дороги» не будут тратить деньги на транспортный переход — в виде моста или тоннеля — на Сахалин. Подобные расходы не указаны в целевом сценарии обновленной инвестпрограммы на 2018-2025 годы.

Об этом 8 октября сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с документом. РЖД могут выделить только 3,5 млрд рублей на подготовку технико-экономического обоснования. Остальные 536,8 млрд сметы должны оплатить инвесторы.

Ранее транспортный переход на Сахалин вошел в список проектов, предложенных Минфином бизнесу. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, «по мосту в плане нет господдержки». В документах ОАО «РЖД» мост на Сахалин значится как проект, «требующий принятия отдельного решения». Стоимость проекта — 589,3 млрд. Монополия предполагала строить переправу через концессию, в том числе с портом.

Как писал «Коммерсант», претендентов на осуществление проекта пока нет. И в правительстве не все твердо уверены в целесообразности проекта.