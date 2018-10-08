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08.10.2018 10:12
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Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

pixabay.com

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России – Исаакиевском соборе.

Такой подарок детям из многодетных приемных и патронатных семей сделали кураторы проекта.

Юрий Мудров, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»: «Духовное и культурное развитие маленьких жителей «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» – важная часть этого благотворительного проекта».

Юрий Мудров/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Юрий Мудров/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

«Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия» – уникальный благотворительный проект ООО «СК «Дальпитерстрой» и фонда «Наши дети – будущее Отечества».

Александр Тютрюмов, актер театра и кино, член общественной палаты Санкт-Петербурга: «Дай бог здоровья руководителям строительной компании. «Дальпитерстрою» и так непросто. И заниматься таким проектом – это очень благородное дело».

Александр Тютрюмов/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Александр Тютрюмов/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В каждой семье воспитываются 8-10 взятых под опеку детей.

Ирина Веденкина, многодетная мама: «У нас 12 детей. На родных и приемных не делим, все родные, все любимые! В проекте мы три года».

Ирина Веденкина/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Ирина Веденкина/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Владимир Быков, директор Ассоциаций СРО «Балтийский строительный комплекс»: «Я призываю всех строителей Северо-запада, всех неравнодушных людей, которым важно, чтобы новое поколение выросло воспитанным, добрым, трудолюбивым, честным, – присоединяться к проекту «Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия!»

Владимир Быков/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Владимир Быков/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

 

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Новости компаний
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
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