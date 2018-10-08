Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

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Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России – Исаакиевском соборе.

Такой подарок детям из многодетных приемных и патронатных семей сделали кураторы проекта.

Юрий Мудров, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»: «Духовное и культурное развитие маленьких жителей «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» – важная часть этого благотворительного проекта».

Юрий Мудров/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

«Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия» – уникальный благотворительный проект ООО «СК «Дальпитерстрой» и фонда «Наши дети – будущее Отечества».

Александр Тютрюмов, актер театра и кино, член общественной палаты Санкт-Петербурга: «Дай бог здоровья руководителям строительной компании. «Дальпитерстрою» и так непросто. И заниматься таким проектом – это очень благородное дело».

Александр Тютрюмов/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В каждой семье воспитываются 8-10 взятых под опеку детей.

Ирина Веденкина, многодетная мама: «У нас 12 детей. На родных и приемных не делим, все родные, все любимые! В проекте мы три года».

Ирина Веденкина/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Владимир Быков, директор Ассоциаций СРО «Балтийский строительный комплекс»: «Я призываю всех строителей Северо-запада, всех неравнодушных людей, которым важно, чтобы новое поколение выросло воспитанным, добрым, трудолюбивым, честным, – присоединяться к проекту «Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия!»

Владимир Быков/предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

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