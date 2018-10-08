Микроавтобус опрокинулся под Усть-Лугой. Пострадали шестеро, один человек погиб

Очередное смертельное ДТП с микроавтобусом – на этот раз в Ленинградской области. Автомобиль – участник аварии только один.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 8 октября около 7:40 на 41-м километре дороги «Подъезд к порту Усть-Луга» «Мерседес Спринтер» под управлением 30-летнего водителя врезался в силовое ограждение и опрокинулся. На месте скончался мужчина лет 25 на вид. Госпитализированы шесть пассажиров: двое в тяжёлом состоянии, ещё у четверых многочисленные травмы. Их личности устанавливаются.

По предварительной информации, в ДТП у деревни Косколово попал микроавтобус с белорусскими номерами, есть версия, что он ехал из порта Усть-Луга. Причиной аварии мог стать гололёд.

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Напомним, 5 октября около 7:50 под Тверью столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» (маршрутка) и рейсовый автобус «ЛиАЗ». Погибли 13 человек, в том числе несколько медиков. У маршрутки, как выяснилось, не было тормозного пути.

Ещё один «Мерседес Спринтер», но уже с украинскими номерами, вылетел в кювет после столкновения с фурой в той же западной части Ленинградской области, на 76-м километре автодороги «Нарва», ночью 15 сентября. Погибли четыре человека – граждане Украины.

Чуть больше года назад, 7 сентября 2017 года, на 14-м километре объездного пути Усть-Луга, у посёлка Котельский, столкнулись минивэн «Форд Турнео» с псковскими номерами и «Скания». Погибли семь человек, ехавшие в «Форде», в том числе дети 6 и 13 лет.

Микроавтобус «Мерседес» перевернулся неподалёку, на 90-м километре трассы «Нарва», 22 октября 2017 года. Пострадали 18 человек, в том числе дети.