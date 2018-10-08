Болгарскую журналистку изнасиловали и задушили после статей о растрате средств Евросоюза

В Европейском союзе произошло уже второе резонансное убийство журналиста-расследователя за двенадцать месяцев.

Тело 30-летнего корреспондента телеканала TVN Виктории Мариновой обнаружили на набережной в Русе. Об этом сообщает полиция Болгарии. По версии следствия, убийство может быть связно с профессиональной деятельностью Мариновой, которая писала о нецелевой растрате денег, поступающих из Евросоюза на инфраструктурные проекты на Балканском полуострове. Корреспондента TVN избили, изнасиловали и задушили в ночь на 7 октября. При этом злоумышленники забрали ключи от машины и другие вещи.

Дело под свой контроль взял премьер-министр страны Бойко Борисов. В своем комментарии Reuters он рассказал, что убийцы оставили на месте преступления множество улик. Борисов заверил, что поимка убийц Мариновой – дело времени.

В Евросоюзе были шокированы убийством журналистки одного из самых популярных телеканалов страны – члена ЕС. Так, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир потребовал скорейшего расследования преступления.

Напомним, в 2017 году на Мальте взорвали автомобиль журналиста-расследователя Дафны Каруан.