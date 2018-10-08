Ретейлеры: Новый закон Яровой может привести к пустым полкам в магазинах

К дефициту продуктов может привести законопроект, который запрещает ретейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности (документ предложен депутатом Ириной Яровой). Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Слова представителя отрасли 8 октября приводит «Коммерсант»: по мнению Белякова, законопроект может обернуться «невозможностью приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

Действовать это будет так: из-за запрета на возврат товара сетям придется сокращать объем заказа. Особенно это будет заметно в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Наплыв посетителей в пятницу-субботу может оставить к воскресенью магазины с пустыми полками. Коснется это половины объема точек: именно столько в обороте занимает продукция со сроком годности до десяти дней.

В Минпромторге тоже считают, что излишнее регулирование торговли может обернуться ненужными минусами. «Мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему», — заявили в ведомстве.

В Минсельхозе рассказали о подготовке поправок ко второму чтению. В них прописан запрет на возврат товаров сроком годности до 20 дней. Производителям и сетям дадут право заключать договор о возврате продукции со сроком годности более 20 дней.

Автор законопроекта — Ирина Яровая уверена, что «возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю». Минэкономики и Минпромторг не поддерживали ее законопроект. Не нашел документ одобрения и в правительстве. Но закон прошел первое чтение.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как другой закон Яровой отправил хлеб на свалку в Петербурге.