ФСИН: Сенцов взялся за новый сценарий. Тема его вдохновляет

Прекративший голодовку режиссер Олег Сенцов взялся за сценарий нового фильма. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, добавив, что тема осужденному близка, а потому вдохновляющая — речь идет о жизни за решеткой.

О творческих планах Сенцова рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко. Как сообщает 8 октября РБК, после прекращения 145-дневной голодовки Сенцов ест только каши и кисломолочные продукты.

«Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», — сообщил Максименко.

Ранее он же рассказал о курице, которую сварила Сенцову женщина-врач, и специальной диете, разработанной для голодавшего лучшими диетологами Москвы.

Сегодня утром стало известно, что Евросоюз назвал дело Сенцова нарушением международного права и потребовал немедленного освобождения украинца из колонии.