ФСИН: Сенцов взялся за новый сценарий. Тема его вдохновляет
Прекративший голодовку режиссер Олег Сенцов взялся за сценарий нового фильма. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, добавив, что тема осужденному близка, а потому вдохновляющая — речь идет о жизни за решеткой.
О творческих планах Сенцова рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко. Как сообщает 8 октября РБК, после прекращения 145-дневной голодовки Сенцов ест только каши и кисломолочные продукты.
«Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», — сообщил Максименко.
Ранее он же рассказал о курице, которую сварила Сенцову женщина-врач, и специальной диете, разработанной для голодавшего лучшими диетологами Москвы.
Сегодня утром стало известно, что Евросоюз назвал дело Сенцова нарушением международного права и потребовал немедленного освобождения украинца из колонии.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании.