Главный раввин России назвал поставку С-300 в Сирию ошибкой

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Российский военный самолет Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим, сбили над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В это время израильские войска проводили атаку сирийской территории. По мнению Минобороны РФ, израильские истребители фактически подставили российский самолет, прикрывшись им от ударов ПВО. По официальным данным, погибли 15 человек.

После этого в прессе стала появляться информация, что Минобороны может отказаться в будущем предоставлять Тель-Авиву помощь. В частности, среди предположений звучало неучастие Москвы в переговорах Израиля с Ираном и «Хезболлой».

После инцидента с Ил-20 Москва заявила, что поставит в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Министр обороны России Сергей Шойгу в начале октября сообщил о передаче властям Сирии 49 единиц техники, в числе которых находились 4 комплекса, локаторы подсветки, основные системы определения и машины управления. Решение о поставке в Кремле объяснили необходимостью защищать действующих на территории САР российских военных.