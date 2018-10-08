Две «Осы», золото и полмиллиона исчезли вместе с сейфом из офиса в Парголово

Сейф с деньгами, оружием и документами пропал из офиса компании по производству пищевого оборудования в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу владелец на рабочем месте заметил еще в среду, 3 октября, однако точно перечислить содержимое сейфа петербуржец смог только к 8 октября. Он заявил о краже из офиса на Железнодорожной улице в Парголово двух травматических пистолетов, куска золота весом в 20 граммов, различных документов и наличных в евро, долларах США и рублях. Общую сумму ущерба сотрудник «Альфа Л сервис» оценил в полмиллиона рублей. Следы воров ищет полиция.