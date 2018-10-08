Региональные операторы связи просят защитить их при отмене роуминга

В правительство РФ направлено письмо от региональных операторов связи: участники рынка предупреждают о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге.

Как сообщает 8 октября «Коммерсант», проблему обсуждали на закрытом совещании в департаменте информационных технологий и связи кабмина. Первого октября туда приехали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (обслуживает абонентов на Урале) и «Таттелекома» (Татарстан).

«Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга»,— цитирует газета слова одного из участников встречи.

«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов»,— объяснили в «Мотиве».

Как говорят эксперты, трудности региональных операторов могут возникнуть в связи с тем, что у них, в отличие от федеральных, нет своей сети по всей стране и они вынуждены платить полноценные роуминговые тарифы своим партнерам. Новый закон может выжить их с рынка либо заставить удвоить тарифы.

В ФАС уже получали обращения региональных операторов. Но начальник управления регулирования связи и информационных технологий Елена Заева в разговоре с журналистом выразила уверенность, что отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов». В кабмине и Минкомсвязи тему пока не комментируют.