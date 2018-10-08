Региональные операторы связи просят защитить их при отмене роуминга
В правительство РФ направлено письмо от региональных операторов связи: участники рынка предупреждают о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге.
Как сообщает 8 октября «Коммерсант», проблему обсуждали на закрытом совещании в департаменте информационных технологий и связи кабмина. Первого октября туда приехали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (обслуживает абонентов на Урале) и «Таттелекома» (Татарстан).
«Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга»,— цитирует газета слова одного из участников встречи.
«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов»,— объяснили в «Мотиве».
Как говорят эксперты, трудности региональных операторов могут возникнуть в связи с тем, что у них, в отличие от федеральных, нет своей сети по всей стране и они вынуждены платить полноценные роуминговые тарифы своим партнерам. Новый закон может выжить их с рынка либо заставить удвоить тарифы.
В ФАС уже получали обращения региональных операторов. Но начальник управления регулирования связи и информационных технологий Елена Заева в разговоре с журналистом выразила уверенность, что отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов». В кабмине и Минкомсвязи тему пока не комментируют.
Справка:
Внутрисетевой роуминг в России действует в пределах сети одной компании, национальный же включается, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в каком-либо регионе. Законопроект об отмене роуминга внутри России принят Госдумой в первом чтении в июле и предполагает, что оплата соединений между абонентами в пределах страны должна осуществляться по единому тарифу оператора «независимо от местонахождения как вызывающего, так и принимающего абонента». Еще в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» изменить высокие тарифы при поездках по России, чтобы фактически отменить внутрисетевой роуминг.
В результате операторы приравняли стоимость исходящих звонков, интернет-трафика и СМС в поездках по стране к тарифам домашнего региона. Кроме того, в конце августа — начале сентября «Вымпелком», Tele2, МТС и «МегаФон» отменили плату за входящие в роуминге.