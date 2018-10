SpaceX отмечает юбилей: первая ступень ракеты Falcon в 30-й раз успешно вернулась на землю после запуска

На космодром в Калифорнии спустя девять минут после старта вернулась первая ступень ракеты Falcon 9.

Об этом компания SpaceX сообщила в «Твиттере».

«Falcon 9 на посадочной зоне 4 после доставки SAOCOM 1A на низкую околоземную орбиту, отмечая 30-ю успешную посадку ракеты-носителя», – говорится в подписи к размещенной фотографии ступени.

Ракета-носитель с аргентинским спутником SAOCOM 1A стартовала с военной базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии. Запуск состоялся 8 октября в 5:21 (МСК). Через 9 минут первая ступень вернулась на космодром, тем временем ракета выполнила свою задачу – вывела спутник на орбиту.

В июне текущего года сообщалось о старте Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью.

А самый первый запуск «Фалькон» состоялся в декабре 2012 года. В 2015-м первая ступень ракеты впервые успешно вернулась на морскую платформу.

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl