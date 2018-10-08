«Не бойтесь возраста». Пенсионеры показали моду

Дамы и джентльмены элегантного возраста вновь ломают стереотипы – почти 70 петербуржцев вышли на подиум, показав, что и после 50 жизнь может быть яркой и интересной.

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

59 дам и 9 джентльменов элегантного возраста 50+ в очередной раз вышли на подиум, чтобы продемонстрировать образы, созданные известными дизайнерами и модными брендами. Показ мод традиционно устраивает проект для старшего поколения «Баба-Деда», хотя некоторым это название категорически не нравится, но лучшего – яркого и запоминающегося – пока никто не придумал.

Все модели – непрофессионалы в мире моды. Это учителя, бухгалтеры, научные сотрудники, врачи – то есть люди самых разных профессий. Все они хорошо выглядят и научились получать от жизни удовольствие в любом возрасте, поддерживают себя в форме. Увы, про многих людей пенсионного возраста в нашей стране такого сказать нельзя – слишком непросто жить в России. Организаторы показа мод всё это прекрасно понимают, но тем не менее стараются показать, что любить жизнь, радоваться, уметь вот так вот, сломав стереотипы, выйти на подиум – возможно. Хоть и не для всех.

«Фонтанка» поговорила с некоторыми участниками проекта.

Любовь, 82 года: «Я не знаю, какая мотивация у молодёжи (а для меня 50-60-летние – это молодёжь), а моя задача – показать, что и в солидном возрасте в жизни всегда найдётся что-нибудь интересное, за что можно держаться, чтобы жить долго и счастливо. Хочу сказать: люди, не бойтесь возраста!»

Надежда, 70 лет: «Убеждена, что большинство женщин, которым за шестьдесят, в глубине души остаются всё теми же девчонками, всегда готовыми побежать на встречу с подругами, пойти в театр, на экскурсию, отправиться в увлекательное путешествие. Удивляет, когда в объявлениях на съёмки в кино приглашают старушек 60+. В моем окружении в основном всем далеко за 60, но нет ни одной старушки».

Светлана, 62 года: «Женщин после 50 лет в России воспринимают как бескрылых лошадей. Все забывают, что они ещё полны сил и могут быть не только прекрасными бабушками, но и симпатичными женщинами, у которых есть своя жизнь и свои интересы. Хочется сделать то, чего ещё никогда не делал, что запомнится и, возможно, изменит жизнь».

Организаторы намерены продолжать проект «Подиум зрелой красоты», ведь с каждым разом он становится всё популярнее. В этот раз, как, впрочем, и в предыдущий, желающих выйти на подиум было гораздо больше, чем планировалось, – пять человек на место. Поэтому претендентам пришлось выдержать серьёзный конкурс.

На следующий год, возможно, организаторы решатся не только пригласить моделей старшего возраста, но и поговорить с публикой об эйджизме и восприятии пожилых людей в обществе.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»