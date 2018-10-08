ЕС потребовал от российского руководства «немедленного освобождения» Сенцова

Евросоюз потребовал от Москвы освободить из колонии украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на длительный срок по террористической статье. Поздно вечером 7 октября в Брюсселе выпустили официальное заявление, касающееся резонансного дела.

«Олег Сенцов был заключен в тюрьму за предполагаемые действия, проводимые на Крымском полуострове, незаконную аннексию которых Российская Федерация решительно выступает против. ЕС считает дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия», – говорится в релизе ЕС.

По мнению Брюсселя, режиссер «продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность» за 145 дней голодовки, но сейчас находится в критическом состоянии.

«Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение в институционализированной медицинской обстановке, власти Российской Федерации нарушили его права человека, а также свои обязательства в области прав человека по международному праву»,- считают в Евросоюзе.

В заключении в документе говорится: ЕС ожидает «немедленного освобождения» Сенцова и его лечения. Требование освобождения касается и других «незаконно задержанных граждан Украины и на Крымском полуострове».

Напомним, с 6 октября Олег Сенцов прекратил длительную голодовку, так как его цель не была достигнута, а здоровье и жизнь оказались в опасности.