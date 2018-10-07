Врио губернатора Петербурга Беглов ещё не знает, пойдёт ли он на выборы

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов ещё не определился, пойдёт ли на выборы губернатора в 2019 году. Об этом он сообщил в программе «Вести недели», вышедшей в эфир 7 октября.

«Нужно понять, можешь ли ты что-то предложить горожанам, если пойдешь на выборы. Пока я этого не знаю. Надо это почувствовать. Развитие города без поддержки горожан невозможно. Я буду опираться на мнение горожан и только тогда смогу принято решение»,— заявил Беглов.

Он также пообещал усилить контроль за ЖКХ и проконтролировать ремонт теплотрасс. Журналисты телеканала «Россия» также в передаче сообщили, что в Петербурге Беглова ждёт много нерешенных проблем, в том числе незаконная торговля, заполонившая окраину города, изношенные трубы и снижение потока инвестиций.

Экс-губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в последний день работы на брифинге заявил журналистам, что неразрешенных проблем в городе нет.

3 октября президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединённую судостроительную корпорацию, а кресло главы города предложил временно занять полпреду по Северо-Западу Александру Беглову. Президент подчеркнул, что назначает его врио губернатора Петербурга, и только по итогам этой работы рекомендует идти ему на выборы или нет.