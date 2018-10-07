Финский президент пришёл на выступление своей жены, но ему не хватило места. Он сел на ступеньки

Сотцсети взорвало фото президента Финляндии Саули Ниинистё, сидящего на ступеньках аудитории на книжной ярмарке.

Финский лидер 6 октября в Турку пришёл послушать дискуссию о равноправии, в которой принимала участие его супруга Йенни Хаукио, писатель и общественный деятель. Однако места не хватило, и Ниинистё расположился с другими людьми на ступеньках.

Автор снимка объяснила, что при президенте незримо всё же присутствовала охрана, хорошо "замаскированная" под обычных граждан: один секьюрити сидел позади главы Суоми, второй – в том месте, откда было снято фото.

Man sitting on stairs is Sauli Niinistö. He is current and elected President of Finland, listening a panel talk about Minna Canth. Room was full. Even for him.



This is all I want to show about Finnish society today. @niinisto #finland #Finnish pic.twitter.com/1JUSylyTfl — Petri Pukkanen (@PukkanenPetri) 6 октября 2018 г.

Фото разошлось по соцсетям и получило сотни комментариев. Пользователи, в основном, говорят, что "такое возможно только в Финляндии". "Хорошо, что в Финляндии президенты могут заниматься своими делами и иметь некоторую автономию вне политики... и в некоторых местах вести себя в обществе без веса своего статуса", – пишут комментаторы. Некоторые финны задаются вопросом, почему сидящие в зале не уступили место: как президенту или как человеку пенсионного возраста (Ниинистё в этом году исполнилось 70 лет). "Зная стиль Саули, можно предположить, что многие предлагали, но он вежливо отказался", – отвечают на вопрос другие. "... показывает пример, что такое равноправие", – рассуждают третьи.