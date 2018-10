Финский президент пришёл на выступление своей жены, но ему не хватило места. Он сел на ступеньки

Сотцсети взорвало фото президента Финляндии Саули Ниинистё, сидящего на ступеньках аудитории на книжной ярмарке.

Финский лидер 6 октября в Турку пришёл послушать дискуссию о равноправии, в которой принимала участие его супруга Йенни Хаукио, писатель и общественный деятель. Однако места не хватило, и Ниинистё расположился с другими людьми на ступеньках.

Автор снимка объяснила, что при президенте незримо всё же присутствовала охрана, хорошо "замаскированная" под обычных граждан: один секьюрити сидел позади главы Суоми, второй – в том месте, откда было снято фото.

Man sitting on stairs is Sauli Niinistö. He is current and elected President of Finland, listening a panel talk about Minna Canth. Room was full. Even for him.



This is all I want to show about Finnish society today. @niinisto #finland #Finnish pic.twitter.com/1JUSylyTfl