Пропавший в Китае глава Интерпола дал о себе знать заявлением об отставке

Глава Интерпола Мэн Хунвэй направил в штаб-квартиру в Лионе заявление о своей немедленной отставке. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба международной организации. При этом до сих пор неизвестно, где он находится.

Как следует из сообщения, временно исполнять обязанности президента будет кореец Ким Йонг Ян, а нового главу выберут на встрече руководителей полицейских организаций, которая пройдет в Дубае в ноябре.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал больше недели назад во время поездки из Франции в Китай. Его жена обратилась в полицию, после чего начались поиски. Интерпол направил официальный запрос властям Китая с просьбой сообщить его местонахождение. Пекин ответил, что чиновника подозревают в коррупции и в отношении него проводится расследование. От подробностей дисциплинарный орган Компартии КНР воздержался и не стал уточнять его местонахождение.