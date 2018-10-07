ВВС Израиля отучают боевиков запускать горящие воздушные шары из сектора Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по боевикам в секторе Газа, которые запускали горящие воздушные шары. Об этом 7 октября сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

Горящие шары летят в сторону Израиля на протяжении «месяцев», говорится в сообщении. Военные подчеркивают, что из-за них сгорели более трех тысяч гектаров земли и погибли более ста животных. Шары, как добавили в Армии обороны, угрожают жизням тысячи людей.

В сентябре ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск ракеты беспилотным летательным аппаратом. Погибли двое палестинцев.