Главу Интерпола найти пока не удаётся. В Пекине официально подтвердили, что его подозревают в коррупции.

Пекин оперативно отреагировал на запрос Интерпола о пропавшем президенте организации. В дисциплинарном органе Коммунистической партии Китая 7 октября сообщили, что Мэн Хунвэй подозревается в коррупции, но не объяснили, где именно он находится и арестован ли он.

Как пишет РБК, из сообщения партийной организации, которая расследует преступления высших чиновников, следует, что президент Интерпола Мэн Хуньвэй подозревается в нарушении закона на территории Китая. В Пекине воздержались от подробностей, что именно сделал чиновник.

Ранее сообщалось, что Хунвэй якобы мог оказывать содействие в получении контрактов компании, занимающейся разработкой софта для борьбы с киберпреступностью.

Об исчезновении президента Интерпола во время поездки в Китай сообщила его жена, после чего с просьбой указать местонахождение своего главы обратилась штаб-квартира Интерпола в Лионе.

Пост президента международной полиции Хунвэй занял в 2016 году. Его полномочия истекают в 2020 году. В прошлом Хунвэй занимал должность замминистра общественной безопасности КНР и руководил национальным бюро Интерпола в Китае.