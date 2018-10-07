Силуанов отговаривает россиян «бегать по банкам и снимать валюту» и уверяет, что граждан дедолларизация не коснется

Российское правительство не собирается переводить валютные счета населения в рубли. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает 7 октября РБК.

Глава Минфина подчеркнул, что выбор хранить сбережения в рублях или в долларах по-прежнему остается за гражданами. По словам министра, многие думают, что кабмин призывает отказаться от использования доллара и «надо бежать в банки и скорее снимать валюту».

«Это абсолютно не так», – подчеркнул Силуанов.

Министр пояснил, что правительство выступает против ограничений и не поддерживает и перевод валютных вкладов в рублевые.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сделал попытку успокоить россиян, заявив, что полный отказ от доллара является утопией, и призвал не пугать население. Дедолларизация, пояснил банкир, нужна экономике страны как способ стабилизации национальной валюты и дает больше шансов для развития бизнеса национальным банкам.

Тем не менее в начале сентября Костин рассуждал о возможности замены долларов, в которых хранятся вклады россиян, на иную валюту в случае введения новых санкций США, подразумевающих запрет на валютные операции для российских финансовых организаций.