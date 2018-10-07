Руслан Аушев о передаче земель Чечне: Надо согласовывать по вайнахскому обычаю, а руководство совершило ошибку

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев, как и ожидалось, 7 октября выступил на бессрочной акции протеста в столице республики, городе Магас. Аушев обратился к противникам соглашения о новой границе с Чечнёй, которые не покидают улицы с минувшего четверга.

«Не только среди вайнахов. Среди многих народов, а мы знаем историю и Советского Союза, и России до СССР, многие земли передавались. Участки передавались. Районы передавались. И эта проблема с Крымом была создана ещё в советские времена. Среди нас вайнахов, чеченцев и ингушей, конечно, это тяжёлый вопрос. Для нас земля – это синоним матери. Это самое святое. Поэтому каждый наш шаг у вайнахов связан с тем, как бы эту землю сохранить.

Когда такие соглашения готовятся, их надо согласовывать по вайнахскому обычаю, по традиции, со своим народом. Если брат передаёт землю брату, он должен согласовать это со своей семьёй. Если тейп передаёт землю другому тейпу, он должен согласовать это со своим тейпом. Вдруг кому-то эта земля нужна. Вдруг кому-то не хватает воды с этой земли, кому-то не хватает леса, кому-то не хватает ещё чего-то. Но это надо согласовывать. Нельзя в таком экстренном порядке эти решения принимать.

Я за чеченскую сторону не говорю. Они вопрос согласовали. У них там единогласие. Но как первый президент республики хочу сказать, что сегодня руководство республики совершило ошибку. Надо было руководству согласовать с народом. Подготовить народ. И мы бы сказали, пожалуйста. Почему нет? Если так вопрос стоит, давайте его так решим. Но так не делается! Даже когда женишься. когда сватаешь девушку, какую надо провести политику, чтобы девушку привести к себе домой! Это же целая процедура. А у нас такая тяжёлая процедура провелась вот так (щёлкает пальцами – Прим.ред.)», – сказал Аушев.

Он добавил, что двигаться надо только по закону и по вайнахским обычаям, а также предложил создать специальный оргкомитет, на что ему ответили, что такой комитет уже создан.

«Я ещё раз хочу сказать. Я был, есть и буду всегда со своим народом», – завершил свою речь Аушев под одобрительные возгласы собравшихся.

Ранее сообщалось, что Руслан Аушев прервал своё лечение в Германии, чтобы приехать в Магас.

Бессрочная несанкционированная акция протеста началась в минувший четверг, когда парламент Ингушетии проводил голосование по соглашению между президентами Ингушетии и Чечни Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Официальные итоги голосования неизвестны до сих пор. Изначально сообщалось, что соглашение было одобрено большинством депутатов. Однако некоторые депутаты говорили, что большинство проголосовало «против». Информацию о повторном голосовании власти Ингушетии официально опровергали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в минувший четверг сообщил о ратификации соглашения о границе парламентом Чечни. Его пресс-секретарь Альви Каримов заявлял «Фонтанке», что обмен приграничными территориями равноценный. Противники соглашения в Ингушетии уверены, что новый договор о границе между республиками уменьшает территорию Ингушетии и увеличивает территорию Чечни.