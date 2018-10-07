Происшествия
В Нью-Йорке свадебный лимузин попал в аварию на большой скорости. Погибли 20 человек
В США свадебный лимузин попал в аварию в Нью-Йорке 7 октября. Как сообщает The New York Times, погибли 20 человек.
По предварительной информации, лимузин c гостями свадебной церемонии спускался с горки на большой скорости. Очевидцы рассказали изданию, что она была около ста километров в час. На перекрестке двух дорог лимузин столкнулся с другим автомобилем и вылетел на парковку кафе, где находились десятки людей.
В результате аварии погибли двадцать человек. Полиция проводит расследование.
#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE— Mercedes Williams (@MercedesTVnews) 6 октября 2018 г.