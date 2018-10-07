"Зенит" - "Краснодар" . Петербург выиграл бой за первое место

Противостояние молодых тренеров, продолжение серии Артема Дзюбы и нервный финал: отдел спорта "Фонтанки" рассказывает о матче за лидерство в турнирной таблице, в котором "Зенит" закрепился на первом месте.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Расклады перед матчем были просты: в предыдущем туре "Зенит" потерпел болезненное поражение на берегах Каспийского моря, а "Краснодар" разгромил "Динамо" 3:0. К слову, в предыдущих 7 матчах команда Мурада Мусаева пропустила всего 2 мяча.

Мусаев, несмотря на свой юный тренерский стаж, уже второй раз в самом северном городе-миллионере: именно на "Санкт-Петербург Арене" тренер юношеских команд "Краснодара" дебютировал в роли исполняющего обязанности прошлой весной после увольнения Игоря Шалимова. Напомним, тогда победный гол в ворота "Зенита" Роберто Манчини забил Олег Шатов, сосланный Манчини же в аренду на юг России, и побежал обниматься со своим новым главным тренером. Та дебютная победа 34-летнего Мусаева во многом вычеркнула петербургский клуб из борьбы за место в Лиге Чемпионов, а именно в этот турнир должен вернуть "Зенит" молодой тренер Семак – стаж самостоятельной работу у Семака всего на год больше, чем у Мусаева.

Ротация Сергея Семака продолжилась: мы с товарищами пытаемся угадать стартовый состав уже который матч, и к слову, пока никто не преуспел. Вот и на этот раз в обороне справа вышел пропустивший матч Лиги Европы Игорь Смольников, а слева неожиданно появился Евгений Чернов, который до воскресенья появлялся в этом сезоне лишь в кубковом матче против астраханского "Волгаря".

Первую половину первого тайма команды провели в пристрелке. Интересно бил Себастьян Дриусси, опасно Юрий Газинский, Бранислав Иванович дважды выносил мячи из вратарской Андрея Лунева.

На 31 минуте Виктор Классен пробил в ближний угол и угодил в штангу. Мяч выкатился в поле, а один из многочисленных исландцев РПЛ схватился за голову. Концовку первого тайма "Краснодар" провел в атаке, опасно бил Павел Мамаев из незафиксированного положения вне игры, и надо признать, что гости выглядели чуть солидней. Обе команды живут в изматывающем графике 2 игры в неделю, и "Зениту", обыгравшему в четверг "Славию", как показалось, с физической точки зрения было потяжелее. Краснодарцы тоже играли в четверг и совершили домашний камбэк с "Севильей", за который болельщики в гостевом секторе поблагодарили небольшим баннером "Спасибо за Севилью".

Телевизионная камера выхватила важных гостей на трибуне: в самой главной ложе стадиона футбол вместо с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером смотрел исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Это первое появление руководителя города на футболе за долгое время. Георгий Полтавченко в свое время перестал ходить на стадион "Петровский" из-за, как он сам выразился, "частушек" Виража, носивших откровенно нелицеприятный характер.

В перерыве тренерский штаб Семака заменил Ерохина : видимо, сказались последствия столкновения с Маурисио Перрейрой, в котором Александр получил болезненный удар по колену. На поле вышел еще один Александр. Кокорин оказался на ударной позиции уже через 70 секунд: принял мяч в центре, покатил налево, открылся в центре, но удар нападающего защитники "Краснодара" заблокировали. На 50 минуте подходы "Зенита" конвертировались, наконец, в гол: подачу Дриусси с левого фланга замкнул головой Дзюба, ловко вклинившийся в зазор в центре штрафной. Артем забил свой 5 мяч в лиге и вышел на второе место в гонке бомбардиров. Буквально через 2 минуты Дзюба вырезал идеальную передачу на Кокорина, тот ошибся с приемом, а успевший к отскоку первым Дриусси пробил сильно выше. Под рев «Виража» «Оп, давай-давай, доминируй-унижай» Кузяев после передачи неуемного Артема не смог переиграть в ближнем бою Сергея Крицюка.

На 61 минуте было очень похоже на пенальти: защитники "Краснодара" перевели в партер Дзюбу, но арбитр матча Алексей Еськов показал жестами вставать. 52576 болельщиков выразили свое искреннее несогласие организованным свистом. "Зенит" цинично отдал пространство и начал убегать в контратаки. На 65 минуте Роберт Мак добежал, взял паузу и прицельно на силу пробил над ушами Крицюка. Вторую голевую передачу на свой счет записал Дриусси. В воздухе запахло разгромом. При этом отдадим должное гостям: футболисты играть не бросили, а уже к 77 минуте Мусаев использовал все три замены, и все – в атаку. Последним на поле вышел Торнике Окриашвили, забивший победный гол в ворота "Севильи" эффектным ударом через себя, как и "Зениту" осенью 2016 года.

Волшебным образом разгрома не случилось: сработали и замены "Краснодара": Иванович действительно сыграл рукой, пытаясь остановить мяч, и Еськов назначил 11-метровый. Момент был настолько очевидным, что из футболистов в синем спорил только серб, да и то больше для проформы. Мамаев с точки, несмотря на то, что Лунев угадал угол, был точен. Сразу стало нервно: желтые карточки заработали Луиш Нету и Леандро Паредес.

Качели продолжились: Дзюба здорово убежал в контратаку, продавил защитника, прокинул мяч и вынудил Сергея Петрова сыграть рукой. Еськов и тут был безжалостен: прямая красная карточка. Паредес со штрафного попал в сетку ворот с внешней стороны, но судя по выдоху стадиона части болельщиков показалось иначе.

В конце матча Семак перешел на игру в 5 защитников. Вместо откровенно уставшего Дзюбы, который проделал невероятный объем работы, на поле вышел Эммануэль Маммана. Аргентинец занял место в центре обороны, правее Ивановича, и даже успел получить по ногам. "Краснодар", несмотря на удаление, в меньшинстве провел ударную концовку и финальный свисток прозвучал после очередного сейва Лунева.

После матча Семак подтвердил травму Ерохина: "Понятно, что сложно. Усталость накопилась, победили заслуженно. Спасибо болельщикам за поддержку. Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена. У Лунева какие-то сложности, он не мог выбивать. Кокорин еще не готов на сто процентов. Мы хотели выпустить его позже, но в связи с травмой Ерохина пришлось сделать это раньше".

Лучше всего разницу между тем "Зенитом", который проиграл "Краснодару" 7 апреля, и нынешним сформулировал в послематчевом комментарии Мусаев: "Нынешний «Зенит» и прошлый — разные команды с точки зрения ментальности. Эта команда более дружная и сплоченная".

"Зенит" благодаря этой победе вышел на уверенное первое место в чемпионате перед перерывом на игры сборной, отрыв от второго места составляет 6 очков.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"