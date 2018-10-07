Оппозиционный журналист исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции подозревают убийство

Власти Турции заподозрили, что саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а затем его тело вывезли из здания дипмиссии. Об этом 7 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

Представитель саудовского консульства в ответ заявил, что обвинения необоснованны. По данным источников, 6 октября в Стамбул прибыла группа следователей из Саудовской Аравии, чтобы расследовать исчезновение журналиста.

Турция официально не подтверждает информацию об убийстве Хашогги и заявляет, что ведутся поиски журналиста.

Об исчезновении оппозиционного журналиста стало известно 2 октября. Хашогги зашел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и исчез. Его невеста осталась ждать снаружи здания, поскольку ее не пропустила охрана. Женщина рассказала турецкому агентству Аnadolu, что ее жениха пригласили в консульство оформить документы. Она прождала его около пяти часов, после чего к ней вышел сотрудник консульства и заявил, что журналист ушел и ждать его не нужно. Она отметила, что Хашогги предполагал, что его могут задержать, и просил в таком случае известить о происшедшем власти Турции и Турецко-арабскую ассоциацию журналистов.

Джамаль Хашогги, генеральный директор канала Al Arab News, сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ.