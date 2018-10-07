Сюрприз для МВД Абхазии. Похищенного акционера Кировского завода вернули в Петербург

Исчезнувший 109 дней назад бизнесмен Яковлев приземлился в Пулково. «Фонтанка» узнала, что разозлило министра МВД Абхазии.

Максим Яковлев//скриншот с сайта www.interpol.int

Так уж вышло, что похищенный в Абхазии 20 июня этого года акционер Кировского завода Максим Яковлев, за голову которого требовали 200 млн рублей, возвращен в день рождения Владимира Путина. «Фонтанка» узнала, как стремительно его везли домой оперативники Управления уголовного розыска Петербурга. Сама же операция держалась в секрете даже от силовиков Абхазии. Конечно, Яковлева допросили по местному уголовному делу, но раздраженно. Заодно журналистам «Фонтанки» стало понятно, отчего Следственный комитет Петербурга корректно уклонился от помощи людей из Чеченской Республики. Все же happy end будет не полным, если не вернуть из Абхазии еще и 75-летнего москвича на Rolls-Royce.

Путь Яковлева на родину был предельно быстрый: из Адлера он вылетел в 3:31 седьмого октября; в 5:50 самолет приземлился в Шереметьево; через 17 минут, в 06:07, вылетел рейс в Петербург; в 7:06 шасси самолета коснулись посадочной полосы Пулково; в 07:40 служебная машина уголовного розыска довезла Яковлева до его квартиры на Благодатной улице.

После исчезновения из гостиницы абхазского города Новый Афон непростого 52-летнего Максима Яковлева его оппоненты заговорили в жанре конспирологии. Мол, все это инсценировка. Другие пошли путем конфликтологии, увидев мотивы его коллег по бизнесу. Так, например, ни для кого не секрет, что до сих пор идет распря между акционерами Кировского завода. Или смущает непонятная структура собственности в ТРК «Гранд Каньон», где его совладельцем является влиятельная фигура из той же Абхазии Мусса Экзеков. Более прагматичные, не вовлеченные в интриги смотрели на ситуацию проще: «Его нет в живых». Действительно, в истории мало случаев, когда человека, за которого требуют выкуп, удерживают месяцами. Кавказ подтвердил. Горы – дело тонкое.

«Фонтанка» в конце сентября и сообщала, что лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в освобождении, а позже в Следственный комитет Петербурга, действительно, приезжали влиятельные чеченцы, но силовики в итоге аккуратно уклонились от сотрудничества. И дело не в сомнениях СК в мощи людей Кадырова. Просто в Петербурге предусмотрели последствия – если они вернут Яковлева, то уж точно в благодарность предложат ему поучаствовать во всех его деловых конфликтах. А Кировский завод все же стратегическое предприятие.

По данным «Фонтанки», Максима Яковлева освободили утром 6 октября на территории Абхазии. Через пару часов его уже привезли в прокуратуру республики, где долго допрашивали по уголовному делу о его же похищении. Но есть нюанс: даже для министра МВД Абхазии появление живого Яковлева стало неожиданностью.

Как стало известно «Фонтанке», в переговорах с похитителями, непосредственной передаче денег и самого бизнесмена принимали участие только гражданские лица. Как выяснилось, они поддерживали системные контакты только с оперативниками отдела по организованной преступности Управления уголовного розыска Петербурга. Поэтому, когда МВД Абхазии в последнюю очередь узнало о факте, то министр предсказуемо был крайне разозлен. Насколько услышала «Фонтанка» от собеседников в Сухуме, власти даже пытались предъявить претензии, что силовики РФ позволяют себе оперативно-разыскные мероприятия за границей без согласования. Но сотрудников ГУ МВД на передаче Яковлева не было. Они его только встретили поздно вечером 6 октября на пункте пропуска Псоу, что в девяти километрах от аэропорта Сочи, куда в этот день на день рождения Владимира Путина прилетел Берлускони.

Межведомственные эмоции стихают. Все же, судя по всему, причиной этого явилась не отвратительная согласованность структур. «Фонтанка» смеет употребить термин – недоверие.

К слову, в центральном аппарате МВД РФ «Фонтанке» предложили перечитать официальный сайт Генеральной прокуратуры Абхазии. Там сообщено, что 24 августа этого года, спустя пару месяцев после похищения Яковлева, прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по похищению председателя совета директоров ОАО «6-й таксомоторный парк» Москвы 75-летнего Геннадия Саная. Только его брошенный Rolls-Royce и был обнаружен под Сухумом.

Для Яковлева 109 дней плена позади. Для петербуржцев впереди все то, что произошло в реальности. А кто собрал 200 млн выкупа – это уже романтические подробности.

Евгений Вышенков, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Бизнес-портфолио Максима Яковлева:

Начальный капитал 52-летним Яковлевым накоплен в период ваучерной приватизации, вложениями в чековые инвестиционные фонды. В 1994 году предприниматель вошел в совет директоров Кировского завода, купил предприятие «Полиграфоформление».

Сегодня это холдинг с миллиардной выручкой, поставляющий упаковку мировым брендам. Объем этикеток для производителей газировки, пива и шоколада оценивается в 3,5 млн штук, активы предприятия стоят около 1,5 млрд рублей.

Яковлев создал сложную структуру владения «Полиграфоформлением». Основным собственником указана кипрская компания «Девонкрофт». Поездка бизнесмена в Абхазию связана с возможностью снять с себя бремя валютного резидента. То есть не отчитываться перед ЦБ о наличии зарубежных счетов и движении денег. Для этого требовалось не менее полугода пожить за рубежом.

В 2013 году Киргизия объявила Яковлева в розыск по линии Интерпола по делу о завладении чужим имуществом. По версии следствия, бизнесмен нанес ущерб почти 40 млн рублей бывшему партнеру Олегу Подобедову, с которым они закупали оборудование для совместной полиграфической компании в Бишкеке.

Ограниченный в передвижениях по миру, Яковлев, по данным «Фонтанки», воспользовался дружбой с предпринимателем Муссой Экзековым, известным в городе по ТРК «Гранд Каньон». Они знают друг друга со студенчества и продолжают вести совместные дела. На «Девонкрофт» Яковлева записано акционерное общество «Соломон», которое и является юридическим владельцем ТРК.

В ближайшем окружении Экзекова есть выходец из Абхазии. Его родственники управляют отелем Afon Resort в городе Новый Афон Гудаутского района. Яковлев туда отправился в апреле 2018 года и заселился в 204-й номер.

Похищение состоялось в ночь на 20 июня 2018 года. Несмотря на то что преступники действовали шумно и агрессивно, избив Яковлева, приведя номер в беспорядок и затолкав ночную смену Afon Resort в подсобку, администрация отеля заявлять в милицию не торопилась. Место происшествия было осмотрено при свете дня.

Первым, от кого ждал Яковлев помощи, был Мусса Экзеков. Ему похищенный адресовал записку с просьбой найти 200 млн рублей и переправить в Абхазию. Экзеков отказался.

Уголовные дела возбуждались в Петербурге и Сухуме. Во время расследования на «Полиграфоформлении» появились представители чеченской диаспоры. Они предложили обратиться за помощью к Рамзану Кадырову и гарантировали успех. В обмен просили ввести в руководство своего человека – малоизвестного бизнесмена Рафаэля Ахметова. Видеообращение записали брат и сестра Яковлева, и его делом будто бы занялся замглавы МВД Чечни генерал Апты Алаудинов. Ввести Ахметова в состав руководства помешала супруга похищенного, Александра Яковлева.

Дозвониться до Яковлевой и Ахметова «Фонтанке» 7 октября не удалось.