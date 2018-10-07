С улиц Нью-Дели в Индии исчезнут последние слоны. Власти города решили отправить их в приюты

В Индии власти Нью-Дели приняли решение забрать шесть последних слонов у владельцев и отправить животных в специальные приюты. Об этом 7 октября сообщает Channel NewsAsia.

Перевозка слонов может занять несколько месяцев. Изъятия животных в течение нескольких лет добивались зоозащитники, которые считают, что город с грязной рекой и плохой экологией – не место для гигантов.

Использовать слонов в коммерческих целях в Нью-Дели запретили более 40 лет назад, однако на деле местные жители просто не соблюдали закон. Основной заработок владельцы делали на туристах, а также на свадьбах, где присутствие украшенного и богато одетого животного считается если не обязательным, то очень желательным.

В округе Нью-Дели в 1980-е годы было не менее 200 слонов, в 2013 году их оставалось около 50. Хозяева животных решением властей недовольны. По их словам, поколения животных живут в семьях по многу лет. Однако несогласие с изъятием слонов может быть связано также с тем, что осень – это период свадеб в Индии.