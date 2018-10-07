«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 и оторвался на шесть очков

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Краснодара» в Петербурге 7 октября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

У «Зенита» забили Артем Дзюба (50-я минута) и Роберт Мак (65-я). В обоих случаях голевые передачи сделал Себастьян Дриусси. Гости ответили одним мячом после пенальти (защитник петербуржцев Бранислав Иванович сыграл рукой в своей штрафной) в исполнении Павла Мамаева на 81-й минуте встречи.

Таким образом, «Зенит» оторвался от идущего вторым «Краснодара» на шесть очков. Теперь у сине-бело-голубых 25 очков, у краснодарцев по-прежнему 19.

Напомним, на матче присутствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Следующий матч «Зенит» проведет против московского «Динамо» 21 октября на выезде.