СМИ сообщают, что полиция ищет у граждан в смартфонах Telegram при уличных проверках. МВД всё опровергает

Сразу ряд СМИ сообщили на этой неделе, что полицейские якобы проверяют телефоны у россиян на наличие мессенджера Telegram, который до сих пор заблокирован по решению суда. 7 октября эту информацию опровергли в Министерстве внутренних дел.

«Распространяемая в сети интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — заявили в МВД.

В ведомстве также напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией РФ, а ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Таким образом, если граждане столкнутся с подобными требованиями полицейских, они могут пожаловаться в прокуратуру или в МВД.

Ранее различные региональные издания сообщали, что телефоны у россиян смотрят прямо на улице. Это объяснялось попытками вычислить продавцов наркотиков, которые используют мессенджер для общения. По информации издания TJournal, телефоны исследовали в некоторых районах Москвы, Петербурга, Самары, Красноярска, Ставрополя. При этом полицейские, по словам граждан, объясняли свои действия тем же – выявлением потенциальных наркоманов.

TJournal приводит слова петербуржцев, которые якобы столкнулись с инспекцией своих телефонов.

«В конце августа меня остановили полицейские на улице и в грубой форме начали требовать вытащить всё из карманов. Я выложил вещи на багажник их автомобиля, в том числе телефон. Они попросили его разблокировать, я отказался, но мне чётко дали понять, что будет только хуже. Пришлось подчиниться. Они увидели Telegram, прочитали большинство чатов и отпустили».

«В 2017 году после того, как выпил, сталкивался с полицейскими. Разблокировал по требованию свой смартфон, что уже было ошибкой. Но сотрудник потребовал заодно ввести пароль от Telegram. Ничего опасного там не нашёл, да и ловить с меня было нечего. Отделение, просьбы отпустить домой — отпустили без протокола».

Роскомнадзор в апреле 2018 года начал блокировать Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. 28 августа Telegram согласился передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по основанию решения суда и только данные конкретных лиц.