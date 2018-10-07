Берлускони приехал на день рождения к Путину и опубликовал фото. «Я раскрыл распространенную ложь»

Фотографию с Черноморского побережья России 7 октября опубликовал в социальных сетях бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Накануне политик сообщил, что приедет в Россию на празднование дня рождения Владимира Путина.

«Я раскрыл еще одну распространенную "ложь". Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета», — прокомментировал снимок Берлускони.

На фотографии экс-премьер на фоне пальм показывает на полоску моря вдали.

Отметим, что год назад Берлускони также побывал на дне рождения Владимира Путина в Сочи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин, которому 7 октября исполнилось 66 лет, проведет день рождения в кругу друзей, родных и близких.