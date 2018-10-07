Осужденные в омской колонии добунтовались до уголовного дела. Волнения уже подавлены

В Омске возбудили уголовное дело по факту волнений в исправительной колонии строгого режима №6. Об этом 7 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По словам Ларисы Болдиновой, увечья получили более 20 заключенных. При этом не уточняется, какой характер носят эти повреждения. Ранее сообщалось, что заключенные закрылись в бараках и шантажировали руководство колонии угрозами нанести себе травмы.

Уголовное дело возбудили по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Следователи проводят проверку. По ее результатам виновные могут получить дополнительный срок к основному. По официальной версии, бунт начался с того, что заключённые колонии строгого режима отказались выходить из отрядов и выдвинули требования: дать им сотовые телефоны, выпустить всех, кто содержится в штрафных изоляторах, дать им свободное перемещение по территории колонии и свободное время после 18:00.

Отметим, что на данный момент волнения в омской колонии подавлены. На территорию пустили членов наблюдательной комиссии и проверяющих управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Бунт заключенных начался 6 октября. В воскресенье они вывесили за окна баннеры из простыней с просьбами о помощи.