Беглов пришел на матч «Зенит» - «Краснодар» на арену «Санкт-Петербург»

Высокие гости посетили матч десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 7 октября. В одной вип-ложе вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером за игрой наблюдает врио губернатора города Александр Беглов.

Отметим, что его предшественник Георгий Полтавченко не ходил на домашние матчи «Зенита» с 2012 года, когда фанаты встретили его кричалкой «Продай дачу – дострой стадион».

Напомним, что 3 октября Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а полпреду по СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Петербурга и, возможно, принять участие в выборах главы региона в 2019 году.