На народный сход в Ингушетии приехал первый глава республики Аушев

В столицу Ингушетии прибыл первый президент республики Руслан Аушев, передает 7 октября «Настоящее время». Ожидается, что экс-глава республики в ближайшее время выступит перед митингующими.

Аушев едет к зданию народного собрания Ингушетии, где уже четвертые сутки проходит стихийная акция протеста против соглашения об административной границе с Чечней.

Ранее советник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Артем Перехрист заявил, что информация о повторном голосовании местного парламента по документу не соответствует действительности.

Накануне об аннулировании результатов первого голосования участникам акции протеста сообщил депутат Сет-Салим Ахильгов. Именно парламентарий рассказал о планах собрания провести повторное голосование по соглашению, которое подписали Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Протестующие не расходятся с площади с утра 4 октября. На месте несанкционированного простестного лагеря уже появилась полевая кухня и походные палатки. Молодые люди ухаживают за пожилыми участниками протеста, для проведения молитв расстилают водонепроницаемое покрытие. Расходиться митингующие не собираются: по их мнению, соглашение отрезало от территоии Ингушетии в пользу Чечни порядка 20 тысяч гектаров.