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Общество
07.10.2018 17:00
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«Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель?» На Украине рассказали, как восстановить отношения с Россией

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, как его страна может восстановить добрососедские отношения с Россией. Его слова 7 октября приводит портал «Главред».

Заместитель министра сказал, что никогда не считал русских «братским народом» и это понятие для него «чуждо». «Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель?» — задался вопросом он и добавил, что он «риторический».

Он также пояснил, что если движения со стороны России к улучшению отношений с Украиной не будет, то «с каждым днем» страны будут «отдаляться друг от друга дальше, дальше и дальше».

Тука выразил надежду, что взаимоотношения Москвы и Киева будут строиться на партнерской основе. Он пояснил, что как быстро это произойдет, будет зависеть от российской стороны. «Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя элитой, доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу», — заметил Тука.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе с Россией. 

 

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