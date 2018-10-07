В Петербурге задержали активистов, поздравлявших Путина с днем рождения баннером и файерами

Четверых участников несанкционированной акции в честь дня рождения Путина задержали 7 октября в Петербурге. Как сообщает в Facebook активистка «Открытой России» Евгения Литвинова, задержанных доставили в 78-й отдел полиции.

Петербургские активисты в день рождения Владимира Путина пронесли по улице Восстания баннер и зажгли файеры, после чего действия пресекла полиция.

Кроме того, по Петербургу ездит машина с конструкцией в виде торта. Фотографиями поделился в твиттере фотограф «Медиазоны» Давид Френкель.

Еще по центру ездила вот такая машина, символизирующая «кровавый торт» pic.twitter.com/42pBEV2Lu2 — Dave Frenkel (@merr1k) 7 октября 2018 г.

Напомним, сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 66 лет.