С МКС на Землю доставили пыль. Она поможет установить причины появления отверстия в «Союзе»

Корабль «Союз МС-08» доставил с Международной космической станции на Землю частички пыли. С их помощью специалисты надеются узнать, как в бытовом отсеке станции появилось сквозное отверстие, передают «Вести.ru».

Пробы пыли взяли космонавты МКС в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09. Отверстие космонавты обнаружили в ночь на 30 августа, после того как приборы зафиксировали утечку кислорода. Участники космической экспедиции залили отверстие герметиком, после чего с помощью ультразвука убедились, что утечка воздуха прекратилась.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя причины появления отверстия, не исключил версию о намеренном повреждении обшивки корабля одним из космонавтов на МКС. В то, что отверстие могло появиться из-за производственного брака, Рогозин не верит.

После ЧП корпорация «Энергия» решила обследовать все корабли «Прогресс» и «Союз» на наличие следов от сверла.