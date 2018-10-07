«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Краснодара» в воскресенье, 7 октября, в Петербурге.
С первых минут сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Евгений Чернов, Бранислав Иванович (капитан команды), Луиш Нету и Игорь Смольников, полузащитники Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак, нападающие Артём Дзюба и Себастьян Дриусси.
В запасе остались Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Эрнани, Олег Шатов, Александр Кокорин, Антон Заболотный.
Напомним, на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (22 очка), «Краснодар» – второе (19).