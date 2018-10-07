«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса