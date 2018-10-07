Баннеры из простыней, задержания родственников заключенных. В омской колонии начались волнения

В омской исправительной колонии строгого режима №6 начались волнения. Как 7 октября сообщили в областной Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), в них приняли участие несколько десятков заключенных.

Пресс-секретарь учреждения Светлана Плотникова рассказала, что «группа отрицательно настроенных осужденных» добивалась послабления режима содержания в колонии. «Они попытались склонить на свою сторону других осужденных, чтобы их поддержали, но те не согласились, и между ними завязался конфликт», — говорится в сообщении.

На сайте управления сказано, что вечером 6 октября между заключенными произошла драка. ФСИН утверждает, что для наведения порядка сотрудникам не пришлось применять силу и спецсредства.

В воскресенье, 7 октября, заключенные начали вывешивать из окон простыни с надписью «Помогите». У стен колонии собрались родственники зэков. Как сообщает издание «ОМСК Онлайн», часть паникующих родственников задержали и поместили в автозак. По данным издания, в бунте участвуют около двух сотен осужденных.