Петербургскому активисту Чупрунову дали 5 суток за неповиновение, маску президента и карточную игру

Петербургского активиста «Открытой России» Павла Чупрунова арестовали на 5 суток. Об этом он накануне написал в своем твиттере.

Чупрунова признали виновным в неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП).

Полиция заметила активистов, когда те направлялись по Суворовскому проспекту к Смольному собору днем 5 октября. В протоколе отмечено, что мужчины якобы были в масках, изображающих президента России. Павел Чупрунов на своей странице в Фейсбуке этот факт отрицал, однако подтвердил то, что сотрудники правопорядка изъяли у них маску с изображением лица главы государства и настольную карточную игру.

По словам лидера петербургского отделения «Открытой России» Андрея Пивоварова, они не проводили никаких акций, а Чупрунова «повалили на пол у входа в Смольный собор, заломили руки и отняли телефон».