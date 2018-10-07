Похитители вернули акционера Кировского завода Максима Яковлева. Он уже прилетел из Абхазии в Петербург

Петербургский бизнесмен Максим Яковлев, похищенный летом этого года в Абхазии, приземлился в Пулково. За его выкуп требовали 200 млн рублей. Теперь его ждет городской Следственный комитет.

По информации «Фонтанки», утром 7 октября в Пулково приземлился самолет, доставивший похищенного в Абхазии бизнесмена Максима Яковлева. Он пропал в городе Новый Афон 20 июня. После того, как с ним поговорили оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД, предпринимателя привезли домой.

Фото: скриншот с сайта www.interpol.int

По данным нашего издания, 8 октября Яковлева ждут в Следственном комитете Петербурга, где, как известно, 18 июля этого года возбуждено уголовное дело по его похищению.

«Фонтанка» неоднократно и подробно описывала событие.

Максим Яковлев является заметной бизнес-фигурой в Петербурге. Он владеет серьезным предприятием «Полиграфоформление» на Васильевском острове, ему принадлежит доля в ТРК «Гранд Каньон», также он миноритарный акционер Кировского завода.

По официальной версии, 53-летний Максим Яковлев был похищен из отеля Afon Resort Hotel абхазского города Новый Афон в ночь на 20 июня 2018 года тремя вооруженными мужчинами в камуфляже. В номере найден тайник с крупной наличностью. Преступники требовали выкуп в 200 млн рублей. Тогда Яковлев будто бы через записку сообщил, что его держат в подвале. О сборе денег он попросил владельца ТРК «Гранд Каньон» Муссу Экзекова, с которым они дружны со студенчества. В Абхазии также было возбуждено дело о похищении предпринимателя.