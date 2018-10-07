«Это сладкий сон принца». В Госдуме ответили на прогноз Саудовской Аравии об уходе России с нефтяного рынка

Никаких предпосылок для исчезновения России с мирового рынка нефти нет. Так глава думской комиссии по энергетике Игорь Ананских прокомментировал прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, сообщает «Московский комсомолец».

Предсказание принца перечеркивают даже имеющиеся у России запасы нефти, подчеркнул Ананских. Кроме того, добавил глава профильной комиссии Госдумы, российские компании активно вкладывают средства в развитие.

Ранее Аль Сауд в интервью не исключил, что некоторые страны в будущем покинут нефтяной рынок. По мнению наследного принца, Китай и Россия резко сократят, вплоть до полного исчезновения, свое производство. КНР Аль Сауд дал на это пять лет, Росси – девятнадцать.

Прогноз наследника престола Саудовской Аравии также расходится с мнением ОПЕК, который оценивает рост добычи Россией нефти к 2020 году до 11,3 млн баррелей в сутки, а к 2040 году – до 11,4 млн баррелей в сутки.