СМИ сообщили о вывозе боевиков из Дейр-эз-Зора коалицией во главе с США

Международная коалиция во главе с США эвакуировала из сирийского города Дейр-эз-Зора боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом 7 октября сообщило агентство SANA со ссылкой на источники среди местных жителей.

«Вертолеты, принадлежащие международной коалиции, вчера перевезли несколько террористов различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, недалеко от деревни Аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — цитирует сообщение агентства РБК.

Ранее источники сирийского агентства сообщали, что лидеры ИГ также были эвакуированы из населенного пункта Аль-Марашда в Дейр-эз-Зоре вертолетами коалиции. При этом не​известно, куда именно доставили главарей боевиков.

Пентагон, в свою очередь, отверг сообщения об эвакуации лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора коалицией во главе с США, заявив, что альянс нацелен на уничтожение остатков ИГ, а не на транспортировку.

Зимой 2017 года SANA передавало, что главари террористов были вывезены из Дейр-эз-Зора вертолетами ВВС США в соседнюю провинцию Хасеке.