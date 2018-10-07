Латвия заметила военный корабль России у своих берегов

Латвия заявила о появлении военного корабля России в своей исключительной экономической зоне недалеко от границы в Балтийском море. Об этом сообщается в твиттере национальных вооруженных сил 7 октября.

«В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса «Стерегущий», — говорится в тексте.

Появление корабля зафиксировали в субботу, 6 октября.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.