Латвия заметила военный корабль России у своих берегов
Латвия заявила о появлении военного корабля России в своей исключительной экономической зоне недалеко от границы в Балтийском море. Об этом сообщается в твиттере национальных вооруженных сил 7 октября.
«В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса «Стерегущий», — говорится в тексте.
Появление корабля зафиксировали в субботу, 6 октября.
Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.