Власти Ингушетии опровергли повторное голосование по границе с Чечней

Советник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Артем Перехрист заявил, что информация о повторном голосовании народного собрания по соглашению о границе между республиками не соответствует действительности. За день до этого переголосование анонсировал депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Перехриста, позиция одного депутата не отражает мнение парламента. Существует законная процедура, и народный избранник должен об этом знать, напомнил чиновник.

Ранее Ахильгов вышел на площадь в центре Манаса, где расположился протестный лагерь, и объявил собравшимся, что народное собрание аннулировало результаты голосования по ратификации соглашения и 8 октября проведет повторное заседание.

Ингушские депутаты проголосовали за соглашение об установлении административной границы между двумя республиками 4 октября. На заседании присутствовали 25 депутатов, из которых 17 поддержали документ. Однако позднее некоторые члены парламента вышли к участникам акции протеста и сообщили о фальсификации итогов голосовани. Ряд депутатов направил соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Несанкционированный митинг в центре столицы Ингушетии начался утром в день голосования по документу и с тех пор не прекращался. Участники протеста ночуют в палатках, в лагерь доставляют провизию. По их мнению, соглашение, которое подписали Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров, забирает у Ингушетии порядка 20 тысяч гектаров.

Накануне стало известно, что в ходе переговоров митингующие с местными властями и силовиками достигли договоренности, что силу к участникам акции применять не будут, а с понедельника протест получит легитимный характер.