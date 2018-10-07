В аварии на Волхонском шоссе пострадали дети. Потребовалась помощь санавиации

Крупная авария произошла 7 октября в начале одиннадцатого утра на Волхонском шоссе в Петербурге. «Хёндэ» и «Мицубиси» совершили лобовое столкновение, в результате чего пострадали четверо, двое из них – несовершеннолетние.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, по предварительной версии, виновница аварии – 50-летняя водитель корейского автомобиля. Якобы она потеряла управление и сперва врезалась в ограждение, после чего вылетела на встречку, где встретилась с «Мицубиси».

В результате травмы получила хозяйка «Хёндэ» и пенсионер за рулем второй машины. Также травмы средней степени тяжести получил мальчик 10 лет. Девочка семи лет получила более серьезные увечья, ее госпитализировали с помощью вертолета.

По факту ДТП проводится проверка.