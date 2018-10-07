Макгрегор о поражении от Нурмагомедова: Хороший удар. Ждем реванша

Ирландский боец Конор Макгрегор намерен взять реванш у Хабиба Нурмагомедова, который победил его в воскресенье, 7 октября, на турнире UFC 229. Об этом Конор написал в своем твиттере.

«Хороший удар. Ждем реванша», – заявил он.

Однако отметим, что проведение такого боя под большим вопросом. Из-за выходки после боя Хабибу грозит дисквалификация, лишение чемпионского титула и проблемы при получении визы в США в будущем.

«Давайте посмотрим, чем закончится расследование комиссии (комиссия атлетов штата Невада. – Прим. ред.). Будут ли штрафы, получит ли Хабиб после этого визу или будет выслан обратно», – подчеркнул президент UFC Дэйна Уайт.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после боя Хабиб выпрыгнул из октагона в зрительный зал и напал на одного из членов команды соперника. Началась массовая потасовка.

Американская полиция сразу после окончания турнира арестовала трех членов команды российского бойца. Позже двух из них отпустили. Под стражей остается менеджер Хабиба Ризван Магомедов.

Отметим, что сам Конор отказался писать заявление на команду Хабиба, хотя уже после окончания официального боя на ирландского бойца, только что пережившего удушающий прием, со спины набросился спарринг-партнер Нурмагомедова.