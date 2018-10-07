Партия русскоязычного мэра Риги Нила Ушакова стала лидером на парламентских выборах в Латвии

Партия «Согласие», лидером которой является русскоязычный мэр Риги Нил Ушаков, по предварительным данным, набирает порядка 20% голосов, что выводит ее на первое место на выборах в сейм Латвии. Об этом 7 октября сообщает Delfi со ссылкой на данные Центризбиркома Латвии.

Всего в сейм Латвии по итогам выборов должны пройти семь партий — «Согласие» (19,91%), центристская KPV LV («Кому принадлежит государство?») (14,06%), Новая консервативная партия (13,6%), партия «Для развития/За!» (12,04%), «Национальное объединение» (11,03%), «Союз «зеленых» и крестьян» (9,96%), и «Новое Единство» (6,67%).

Прошедшие пятипроцентный барьер партии ранее уже заявляли об отказе от сотрудничества с «Согласием», в этот раз партия рискует вновь оказаться в оппозиции, отмечает Delfi.

Одним из направлений работы партии «Согласие» является защита интересов русскоязычного меньшинства страны. Лидер партии Нил Ушаков, мэр Риги, неоднократно выступал в защиту русского языка. Как отмечает Delfi, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в России. В России избирательные участки работали в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Калининграде.