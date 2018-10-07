Супруга пропавшего главы Интерпола начала получать угрозы. Полиция Франции взяла семью под защиту

После поступивших угроз семье пропавшего президента Интерпола Мэна Хунвэя французская полиция взяла под наблюдение его жену и детей. Об этом 7 октября сообщает британская газета The Daily Mail.

Дети и супруга Хунвэя проживают в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Полиция в настоящее время расследует пропажу главы организации. Меры безопасности в отношении семьи Хунвэя усилили после того, как его супруга начала получать сообщения с угрозами в социальных сетях и по телефону.

Президент Интерпола пропал больше недели назад, 29 сентября Хунвэй вылетел из Франции в Китай, после чего связь с ним прервалась.

Китайская пресса писала, что Хунвэй находится под следствием в Китае по подозрению в коррупции. Якобы он мог оказывать содействие в получении контрактов компании, занимающейся разработкой софта для борьбы с киберпреступностью.

Пост президента международной полиции Хунвэй занял в 2016 году. Его полномочия истекают в 2020 году. В прошлом Хунвэй занимал должность замминистра общественной безопасности КНР и руководил национальным бюро Интерпола в Китае.