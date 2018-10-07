«Выключить свет в Кремле». Британские СМИ про планы Лондона на киберответ Москве

Власти Великобритании намерены ответить мощной кибератакой на возможные военные действия России против союзников. Об этом 7 октября со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Sunday Times.

Как пишет издание, у Лондона не хватит сил противостоять России в случае начала военного конфликта без применения ядерного оружия, поэтому британское руководство планирует ответить Москве кибератакой. В частности, обсуждали отключение электричества в Кремле.

Такое развитие событий, как пишет газета, возможно, если Вооруженные силы РФ займут часть территории Эстонии, нападут на войска Великобритании или будут угрожать британским авианосцам. При этом в британском правительстве не верят в то, что Москва способна начать полноценную войну, но допускают, что с помощью захвата эстонских островов Кремль может проверить, действует ли пятая статья НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса означает нападение на всех.

Хакерскую атаку также готовы начать при попытке России ввести войска в Ливию для получения контроля над нефтяными месторождениями. По данным издания, такой сценарий предусматривал обострение миграционного кризиса в Европе.

Ранее власти Нидерландов объявили о высылке из Гааги четверых россиян с дипломатическими паспортами. Они, по данным голландских властей, предприняли неудачную попытку взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия. Предотвратить взлом голландцам помогли сотрудники спецслужб Великобритании.

Российское руководство отрицает свою причастность к скандалу в Гааге.