Неизвестный мужчина погиб при падении с высоты на Добровольцев. Тело ударилось о припаркованную иномарку

Неизвестный мужчина погиб в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Жильцы дома 2 по улице Добровольцев нашли тело недалеко от парадной 7 октября около 11 часов. У мужчины были обнаружены признаки падения с высоты.

Как сообщают очевидцы, неизвестный задел припаркованный у дома «Фольксваген Пассат». У машины оторвано зеркало заднего вида, выбито стекло и помята дверь с водительской стороны.

Проводится проверка.