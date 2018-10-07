Руководить стройками Минкульта будет новый директор

В Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации – новый директор. С 1 октября эту должность занимает Николай Циганов, на этом посту он сменил Наталью Волынскую – подтвердили «Фонтанке» пресс-службе ведомства.

Николай Циганов до этого занимал должность директора ФАУ «Роскапстрой» и председателя комитета по строительству «Опоры России». По данным системы «СПАРК», Николай Циганов – директор благотворительного фонда «Иконы Толгской Богоматери» и председатель общероссийской организации «Институт развития взаимодействия государства и общества». Через два дня после получения нового поста отметил 45-летие – Циганов (Цигану) родом из Республики Молдова, выпускник витебского Лужеснянского техникума, затем – Московского государственного строительного университета по специальности инженер-строитель и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Согласно информации на сайте Общественной палаты ЦФО, «в 2006 году объединил ряд организаций в области проектирования и строительства в единую Группу компаний «ПРЕМЬЕР», в которую вошли девелоперские структуры, ряд строительных компаний и проектный институт» – Циганов стал ее президентом.

Его предшественница на посту главы СЗД Наталья Волынская, руководившая ведомством с сентября 2016 года (назначена – с мая 2017-го), была приглашена исполняющей обязанности главы ФГУП «Росгосэкспертиза».

Напомним, с СЗД связана масса громких судебных разбирательств – в частности, с октября возобновлено рассмотрение спора о разрыве контракта на строительство новой сцены МДТ. Параллельно Следственный комитет проверяет действия сотрудников СЗД при подписании документов о реконструкции основной сцены БДТ – речь идет о некачественном ремонте по контрактам, заключенным в 2011 – 2014 годах.